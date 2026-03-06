Haberler

Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Güncelleme:
Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Armutçuk İşletmesinde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi için anma programı düzenlendi.

Müessesede düzenlenen törende faciada yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Grizu faciasından yaralı kurtulan emekli maden işçisi Hüseyin Demirel'e, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu tarafından hayatını kaybeden madenciler anısına madenci heykeli takdim edildi.

Törende konuşan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan, "43 yıl önce hayatını kaybeden 103 maden işçisini, tüm maden şehitleri ile tüm vatan şehitlerini sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Törene, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Yiğit, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Levent Yağcıoğlu, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Rıza Kılıçarslan, belde belediye başkanları, kurum ve sendika yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile maden işçileri katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
