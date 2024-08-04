Zonguldak Alaplı'da Fındık Hasadı Başladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bu yıl hasada bir hafta erken başlayan fındık üreticileri, ilk mahsullerini harmana indirdi.

Mollabey köyünde yaşayan üreticiler, fındığı kabuğundan ayırarak kurutma işlemi için güneş görebileceği yerlere serdi.

Fındık üreticisi İbrahim Ünlü, AA muhabirine, bu yıl ürünün geçen yıllara göre bir hafta erken olgunlaştığını, bu nedenle üreticilerin hasada bir hafta erken başladığını anlattı.

Fındığı harmana serip kurumaya bıraktıklarını aktaran Ünlü, "Kuruduktan sonra makineye verip yeşil kabuğundan ayıracağız. Sonra tekrar kuruması için sereceğiz, kuruduktan sonra da satışa hazır hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

Ünlü, bu sezon kimi üreticinin fındığında artış, kimisinde düşüş olduğunu belirterek, kendi mahsulünde geçen yıla oranla yüzde 30'luk azalma yaşadığını kaydetti.