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Zirai Don Olayları İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

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Zirai don olaylarının sonuçları ve tarımsal zararların tespiti için Meclis araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyon, 2025 Nisan ayında yaşanan don olayları ile ilgili önlemleri belirleyecek.

(ANKARA) -Birçok ilde gerçekleşen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için Meclis araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2025 Yılının Nisan Ayında ülkemizde gerçekleşen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 22 üyeden oluşması, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 15.04.2025 tarihli 76'ncı Birleşiminde karar verildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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