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Zimbabve, El Nino kuraklığı için 500 milyon doların yarısını tahıla ayıracak

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Zimbabve, 2026-2027 tarım sezonunda El Nino kaynaklı kuraklığa karşı 500 milyon dolarlık kaynak oluşturmayı planlıyor. Kaynağın 250 milyon doları nakit, 250 milyon doları stratejik tahıl rezervi olacak; hazırlıkların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

CAPE Zimbabve hükümeti, 2026-2027 tarım sezonunda El Nino hava olayı nedeniyle yaşanması beklenen kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla 500 milyon dolarlık kaynak oluşturmayı planladığını açıkladı.

Zimbabve Maliye Bakanlığı Müsteşarı George Guvamatanga, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Tayland'ın başkenti Bangkok'taki yıllık toplantıları kapsamında düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, kuraklığa karşı hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Guvamatanga, oluşturulması planlanan 500 milyon dolarlık kaynağın 250 milyon dolarının nakit, kalan 250 milyon dolarının da stratejik tahıl rezervlerinden oluşacağını kaydetti.

Hükümetin yerel çiftçilerden tahıl alımına başladığını aktaran Guvamatanga, stratejik rezervlerde halihazırda 200 bin tondan fazla mısır bulunduğunu belirtti.

Guvamatanga, yıl sonuna kadar hazırlıkların tamamlanmasını hedeflediklerini, kuraklığın etkileriyle mücadele için 2027 bütçesinden de ilave kaynak ayrılacağını ifade etti.

Kuraklıktan 6 milyondan fazla kişi etkilenebilir

Pasifik Okyanusu'ndaki El Nino hava olayı, özellikle okyanuslara kıyısı bulunan bölgelerde ve dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 6 Ekim'de yayımladığı değerlendirmeye göre, ülkede 2026-2027 yağış sezonunda El Nino hava olayının görülme olasılığı yüzde 88 ila 94, normalin altında yağış olması ihtimali ise yüzde 65 olarak hesaplanıyor.

Beklenen kuraklık nedeniyle 6 milyondan fazla kişinin ve yaklaşık 2,2 milyon büyükbaş hayvanın risk altında kalabileceği öngörülüyor.

Zimbabve hükümeti, eylül ayında kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla stratejik tahıl rezervlerinin güçlendirilmesi, sulama ve iklime dayanıklı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması dahil altı başlıktan oluşan mücadele planını onaylamıştı.

Hükümet ayrıca bu tarım sezonunda kuraklığa dayanıklı üretim yöntemlerinin uygulandığı program kapsamında tarım alanlarını 1 milyon hektara çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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