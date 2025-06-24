Zimbabve'de sıtma salgını korkunç boyutta: 317 kişi hayatını kaybetti

Zimbabve'de sıtma salgını korkunç boyutta: 317 kişi hayatını kaybetti
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Zimbabve Sağlık ve Çocuk Bakımı Bakanlığı, 2025'in başından bu yana sıtma nedeniyle ülkede en az 317 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan son güncellemeye göre, bu yılın ilk 23 haftasında ülkede 126 sıtma salgını görüldü ve bunların 121'i kontrol altına alındı.

Bakanlık salgınlardaki artışın, yoğun yağışlar, düzensiz sıcaklıklar ve küçük ölçekli madencilik, tütün kurutma, bahçe tarımı ile sınır ötesi ticaret gibi açık hava faaliyetlerinin sivrisinek temasını artırmasından kaynaklandığını bildirdi. Verilere göre, 2024'ün ilk 23 haftasında 29.085 olan sıtma vaka sayısı, 2025'in aynı döneminde 111.998'e yükseldi. Sıtmaya bağlı ölümler ise 51'den 317'ye çıktı.

ÖLÜMLERİN EN BÜYÜK NEDENİ TEDAVİYE ULAŞAMAMA

Bakanlık vakaların çoğunun sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu bölgelerde görüldüğünü belirterek, ölümlerdeki artışın en önemli nedeninin tedaviye erişimdeki gecikmeler olduğunu vurguladı. Zimbabve hükümeti, mayıs ayında sıtma vakalarındaki keskin artış nedeniyle endişelerini dile getirmişti. Ülkede sıtmanın en yaygın görüldüğü dönem, kasım-mayıs aylarını kapsayan yağmur mevsimine denk geliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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