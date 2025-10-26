Zeytinburnu'nda Cumhuriyet Koşusu Coşkusu

CUMHURİYETİN 102'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında Zeytinburnu'nda '16'ncı Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu' düzenlendi. Koşuya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Burada bir konuşma yapan konuşan Bakan Bak, "Spora daha fazla yönelmemiz lazım. Gençlerimizi yöneltmemiz lazım. Başlangıçta da ifade ettiğim gibi artık günümüzün beslenme şekli nedeniyle de insanlarımızın aldıkları kalorileri yakması için mutlaka sporu bir yaşam tarzı yapmalı ve sabah erken kalkıp sahil yürüyüşü, boğaz kenarında olabilir ya da diğer parkurlarda olabilir. Dolayısıyla bunlar çok önemli" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleşti. Koşu'ya Bakan Bak'ın yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve yarışmacılar katıldı. Bin 214 erkek ve 453 kadın olmak üzere toplam bin 667 kayıtlı yarışmacının katıldığı koşuda 23 Milli sporcu ve 13 yabancı sporcu da yer aldı. Kazlıçeşme Sanat Merkezi önünden başlayan 10 kilometrelik parkur, aynı noktada sona erdi. 4 farklı kategoride ilk 3 dereceye giren erkek ve kadın yarışmacılar altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Erkeklerde yarışın birinciliğini 29.18'lik derecesiyle Obediyah Kiplangat Rop alırken, ikinciliği Mert Selek, üçüncülüğü ise Mert Girmalegese kazandı. Kadınlarda ise 33.42'lik derecesiyle Robe Dida Diriba birinciliği kazanırken ikinciliği Daisy Jeptoo Kimeli, üçüncülüğü ise Pınar Demir aldı.

'SPORU YAŞAM TARZI OLARAK ÖN PLANA ALMALARI ÇOK ÖNEMLİ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Zeytinburnu 16. Cumhuriyet Koşusu biraz evvel başladı. Tabii bizim için önemli olan vatandaşlarımızın spora yatkınlıklarını, sporla yaşamlarını birleştirmelerini arzu ediyoruz. Özellikle de gençlerimizi bekleyen bir obezite tehlikesi var. Dolayısıyla bütün ailelerden, bütün vatandaşlarımızdan arzumuz çocuklarına kendilerini spora yöneltmeleri, sporu bir yaşam tarzı olarak hayatlarında ön plana almaları çok önemli. Hava güzel, ortam güzel, Zeytinburnu'nun sahili güzel, dolayısıyla insanların katılımı da çok güzel. Çeşitli kategorilerde kayıtlı bin 700'e yakın sporcu katılıyor. Bu kategorilerde olması önemli" dedi.

'GELİN SPOR YAPALIM GELİN SAĞLIKLI OLALIM'

Bakan Bak, "Gerçekten Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri, atletizm pistleri pek çok şeyler yapıldı. Türkiye gerçekten bu noktada da spor tesisi noktasında bir devrim yaşıyor. Bana göre ileride çok daha iyi, yetenekli sporcular yetişecek. Atletizmde de bunu yapmamız gerekiyor. Özellikle de bizim zamanımızda da okullar arası yarışların artması gerekiyor. Spora daha fazla yönelmemiz lazım. Gençlerimizi yöneltmemiz lazım. Başlangıçta da ifade ettiğim gibi artık günümüzün beslenme şekli nedeniyle de insanlarımızın aldıkları kalorileri yakması için mutlaka sporu bir yaşam tarzı yapmalı ve sabah erken kalkıp sahil yürüyüşü, boğaz kenarında olabilir diğer parkurlarda olabilir. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Bunu yaşam tarzı yaptığımız zaman da insanlar kendini daha mutlu hisseder. İnsanlar gerçekten bunu aramalı, hayatlarının bir parçası yapmalı, araştırmalı. Hangi yerde koşu var, nerede yürüyüş var, nerede parkur var, bunları takip etmeli, gerçekten çok mutlu olacaklar. İnsanlar spor yaptıkça, kendilerini daha iyi hissettikçe sağlık sorunlarını da azalttıkça gerçekten çok mutlu olacaklar. Diyabet başta olmak üzere, obezite başlamak üzere çağımızın yaşam tarzı nedeniyle sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor. Bunlardan uzak durmak için de 10 kilometrelik halk koşuları, sabah parkurları başta olmak üzere açma, germe, parklarda yapılan pek çok aletler de var. O yüzden herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Gelin spor yapalım, gelin kendimizi mutlu hissedelim, gelin sağlıklı olalım" dedi.

'DERECEYE GİRİP MADALYAYI ALACAĞIZ'

Yarışa geçen yıl da katılan Orhan Aydın, "Geçen sene de katılmıştım. Bu sene de katıldım. Doğma büyüme Zeytinburnuluyum. Gayet memnunum. Güzel bir koşu. Cumhuriyet'in 102'nci yılı için düzenleniyor. Güzel bir spor etkinliği. Koşuculara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Koşuya ilk kez katılan Evren Kahyaoğlu ise, "Harika bir organizasyon. Burada ilk organizasyonum. Bugün de Cumhuriyetimizi temsil etmek adına bütün grubumuzla ve kürsüde yerimizi almak üzere azimli bir şekilde buradayız. Diğer bütün sporcu arkadaşlarımıza da aynı zamanda başarılar diliyoruz. Sporun her zaman hayatımızda olması dileklerimizle. Şimdiden herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.Nevzat Bulut ise, "Yaklaşık 10 dönemden beri değerli arkadaşlarımızla bu koşuya katılıyoruz. Panayır havasında geçiyor. Şu anda coşkuyla, heyecanla 1 haftadan beri bu yarışmayı bekliyoruz. Dereceye girip madalyayı alıp inşallah bu boynumuza takacağız" şeklinde konuştu.