Göksu Nehri'ni kirleten firmaya 1,3 milyon TL ceza

Mersin'de zeytin ürünlerinden kaynaklanan atık suyu Göksu Nehri'ne deşarj eden işletmeye 1 milyon 337 bin TL idari ceza uygulandı. Bakanlık, kirliliğin zeytinyağı üretim tesislerinden kaynaklandığını belirtti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mersin'de zeytin ürünlerinden kaynaklanan atık suyu Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki Göksu Nehri'ne deşarj eden işletmeye 1 milyon 337 bin TL idari ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin'in Silifke ve Mut ilçelerinden geçen Göksu Nehri'nin yer yer siyaha dönmesi, koku ve köpüklenmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kirliliğin zeytin hasadıyla birlikte zeytinyağı üretim/prina işleme fabrikalarından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. 29 Aralık'ta Göksu Nehri ve çevresinde yer alan zeytinyağı üretim ve prina işleme tesislerinde yapılan incelemede, Mut ilçesinde bulunan prina işleme tesisinde 'karasu lagünü' olarak adlandırılan alanda toplanan zeytin atığı suyun Göksu Nehri'ne aktığı tespit edildi. İşletmeye toplam 1 milyon 337 bin TL ceza verildi. Sorumlular hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
