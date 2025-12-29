Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky: "Güvenlik Garantileri ABD Kongresi'ne Sunulacak.

(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin Kongre'de oylamaya sunulacağını teyit ettiğini bildirdi. Zelensky, Trump ile görüşmede Ukrayna'nın yeniden inşası için Amerikan yatırımlarını ve serbest ticaret anlaşmasını içeren bir destek paketinin ele alındığını duyurdu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ayrıntıları paylaştı. Zelensky, şunları kaydetti:

"Başkan Trump ile yaptığımız görüşmede neler başardık? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı güçlü güvenlik garantilerini teyit etti. Müzakere ekiplerimiz tarafından bu güvenlik garantileriyle ilgili olarak şu ana kadar geliştirilen ayrıntıları doğruladı ve bunların Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde oylamaya sunulacağını teyit etti. Bu çok güçlü bir anlaşma.

İkinci olarak, savaş bittikten sonra Ukrayna'nın toparlanması için bir destek paketini görüştük. Ekonomik bir paket. Bu paket, Amerikan işletmelerinin girişini, Ukrayna'nın kalkınması ve yeniden yapılanması için özel koşulları ve Amerika Birleşik Devletleri ile serbest ticaret anlaşmasının geliştirilmesini içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da bunu teyit etti. 20 maddelik planımızda bir başka sonuca da çok yaklaştık."