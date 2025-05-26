Zelenskiy: Rus Ordusu En Yoğun İHA Saldırısını Gerçekleştirdi

Zelenskiy: Rus Ordusu En Yoğun İHA Saldırısını Gerçekleştirdi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son dönemdeki en yoğun insansız hava aracı saldırısını gerçekleştirdiğini belirtti. Saldırılarda 9 füze ve 355 İHA'nın kullanıldığı kaydedildi. Zelenskiy, sivil altyapılara verilen zararın ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, savaşın başından bu yana ülkesine en yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırısını düzenlediğini belirtti.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusların bu gece Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırılarda 9 füze ve 355 İHA'nın kullanıldığını kaydeden Zelenskiy, "Rus ordusu, tam kapsamlı bir savaşın başlangıcından bu yana şehirlerimize ve yerleşim yerlerimize karşı en fazla sayıda insansız hava aracını kullandı." bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, sivil altyapıların hedef alındığını belirterek, "Maalesef yaralılar var ve sivil altyapıda hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusların son 3 gecedir yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğine dikkati çekerek, Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma çağrısını yineledi.

Zelenskiy, "Putin, bu şekilde kendisine baskı yapmaktan çok 'diyalog' kurmak için çaba sarf eden bir dünyadan ne kadar nefret ettiğini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müttefikleri Rusya'ya baskı kurmaya davet eden Zelenskiy, "Rusya'nın bu savaşı kendi başına bitirmesi gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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