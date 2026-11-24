Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Peter Magyar'la bir araya geldiğini bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkesinde temaslarda bulunan Magyar ile görüştüğünü belirtti.

İkili görüşmede enerji, ikili ticaret, insani yardım gibi farklı konuların ele alındığını aktaran Zelenskiy, "Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşme sırasında, insani maksatlı mayın temizleme çalışmaları ve bu sürece Macaristan'ın da katılması gibi konuların da masaya yatırıldığını aktaran Zelenskiy, "Tüm konularda somut mutabakatlar mevcut. Bunları hızlı bir şekilde hayata geçirmek için ekiplere kendi düzeylerinde çalışmaları yönünde talimat verdik." bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya gaz ve dizel tedariki ile Ukrayna'daki yer altı gaz depolama tesislerinin Macaristan firmaları tarafından kullanımının genişletilmesi, ülkeler arasında yeni güzergahlarda doğrudan tren seferlerinin yapılması gibi konuların da toplantıda ele alındığını aktardı.

Kaynak: AA