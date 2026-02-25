Haberler

Zelenskiy, ABD ve Ukrayna heyetlerinin yarın Cenevre'de görüşeceğini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile Ukrayna heyetlerinin Cenevre'de bir araya geleceğini ve Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik sürecin ele alınacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile Ukrayna heyetlerinin yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceğini bildirdi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomasi sürecini sosyal medya hesabı üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtlayarak değerlendirdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ekonomi Bakanı Oleksiy Sobolev'in 26 Şubat'ta Cenevre'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'le bir araya geleceğini belirten Zelenskiy, görüşmede, Ukrayna'nın yeniden kalkınmasının ele alınacağını aktardı.

Zelenskiy, Rusya ile yapılacak üçlü toplantının hazırlıklarının da görüşmede değerlendirileceğini ve toplantının mart başında düzenlenmesinin planlandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, esir asker takasının sürdürülmesi için gerekli çalışmaların devam etmesi amacıyla Umerov'a talimat verdiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor

Bu görüntü tarih oluyor
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor

Bu görüntü tarih oluyor
Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil

Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti