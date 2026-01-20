Zelenskiy: "(Grönland'a ilişkin) ABD'nin, Avrupa'yı dinlemesini gerçekten çok istiyorum"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin, Grönland konusunda Avrupa'yı dinlemesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna basınına göre Zelenskiy, sosyal medya üzerinden, gazetecilerin Ukrayna ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğuna" ilişkin yaptığı açıklamalarını değerlendiren Zelenskiy, Danimarka'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını belirtti.

Zelenskiy, konuyla ilgili ABD'nin Avrupa'yı dinlemesi gerektiğine işaret ederek, "ABD'nin, özellikle diplomasi yoluyla Avrupa'yı dinlemesini gerçekten çok istiyorum. Bence her şey bu yönde gelişecek ve gerçekten de büyük bir tehdit olmayacağına inanıyorum." dedi.

Ukrayna'nın, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile güçlü ilişkileri olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Danimarka tarafının, Grönland'a asker gönderme konusunda Kiev'e bir çağrıda bulunmadığını aktardı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı savaşta cephede görevli olduğunu vurguladı.

Ukrayna, ABD'den Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılma daveti aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Gazze Barış Planı çerçevesinde oluşturulan Barış Kurulu'na kendisinin de davet edildiğini belirterek, "Bir davet aldık. Diplomatlar bunun üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu kurula Rusya ve Belarus'un da davet edildiğini anımsatan Zelenskiy, "Açıkça söylemek gerekirse, Rusya, bizim düşmanımızdır, Belarus ise onların müttefikidir. Dürüst olmak gerekirse, Rusya ile herhangi bir konseyde nasıl bir arada olabileceğimizi düşünmek benim için çok zor." yorumunu yaptı.

"Barış görüşmeleri bir çıkmaza girmedi"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için ABD tarafıyla yürüttükleri barış müzakerelerine değinen Zelenskiy, çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, Ukrayna heyetinin, ABD'li yetkililer ile güvenlik garantileri üzerinde çalışmaları sürdürdüğünü dile getirerek, "Henüz bir çıkmaz görmüyorum. Belgeler üzerinde çalışıyorlar." dedi.

Söz konusu belgeler üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Zelenskiy, bunun "zor bir süreç" olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenliği veya hava savunma sistemleriyle ilgili önemli bir gelişme olduğunda İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 56'ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na da gidebileceğini belirtti.

"Bugünkü Rus saldırısı, bize sadece füzeler için yaklaşık 80 milyon avroya mal oldu"

Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece ve sabaha doğru Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Her hava saldırısını önlemek için önemli miktarda hava savunma füzesinin kullanıldığına dikkati çeken Zelenskiy, "Örneğin bugünkü Rus saldırısı, bize sadece füzeler için yaklaşık 80 milyon avroya mal oldu." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ABD'nin Rusya'yı bugüne kadar henüz durduramadığını kaydetti.