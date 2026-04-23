Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Orta Doğu Ülkeleriyle İha Anlaşmaları İmzaladık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile insansız hava araçları konusunda üç anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Bu anlaşmaların Ukrayna'da çeşitli sözleşmelere dönüşeceği belirtildi.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile insansız hava araçlarını (İHA) kapsayan üç anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Zelenski, söz konusu anlaşmaların Ukrayna'da hem kamu hem de özel sektörle yapılacak çok sayıda sözleşmeye dönüşeceğini söyledi. ABD merkezli CNN'e verdiği röportajda konuşan Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Üç büyük güvenlik belgesini Orta Doğu'daki ülkelerle imzaladık, Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile İHA anlaşmaları. Bunlar, Ukrayna'nın hem özel hem de kamu sektörlerinde çok sayıda farklı sözleşmeye dönüşecek."

Teslimata hazırız. İlk olarak uzmanlığımızı sunuyoruz. İkinci olarak, farklı askeri ekipmanları tek bir sistemde entegre etmek için eğitim misyonları ve yazılım sağlıyoruz. Ayrıca ucuz İHA'lar ve bunların üretimi için ortak üretim hatları kurmayı öneriyoruz. Bir Şahed'in maliyeti 80 bin ila 130 bin dolar arasında olabilir. Bunlar, 3-4 milyon dolarlık bir füze yerine 10 bin dolarlık bir önleyiciyle imha edilebilir. Ülkelerin kendilerini savunmasına yardımcı olmak istiyoruz. Bu tür ortaklıkları diğer ülkelerle de sürdürmeye devam edeceğiz.

Tüm bunların ABD ile de paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapabilirsek gurur duyarım, çünkü ABD'nin desteği için çok minnettarız."

