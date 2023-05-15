Zelenski, İngiltere'de Başbakan Sunak ile görüştü

İngiltere'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

İngiltere'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile temaslarını tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, "Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile tekrar görüşmekten mutluluk duyuyorum. Ukrayna'nın zaferi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca daha önce İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada iki liderin, İngiltere Başbakanı'nın kır evi olan Chequers'da görüşmelerde bulunacağı ve Zelenski'nin, Sunak'ın bu konutta ağırladığı ilk dünya lideri olacağı belirtilmişti.