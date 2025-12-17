Haberler

Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek üreticiler ve muhtarlarla bir araya geldi

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, çeşitli köylerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde üreticilere tarım Bağ-Kur'u, Çiftçi Kayıt Sistemi ve devletin yeni tarım arazileri uygulamaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy ziyaretleri gerçekleştirerek üreticiler ve muhtarlarla bir araya geldi.

Beypınarı, Büyükköy, Kısık, Kanlıçayır, Kuruköprü ve Sancakkale köylerini ziyaret eden Şimşek, tarım Bağ-Kur'u, Çiftçi Kayıt Sistemi ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığının yeni uygulamasına göre, hazinenin özel mülkiyetinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri hariç mülkiyeti özel ve tüzel kişilere ait olan ve üst üste 2 yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal faaliyetlerde kullanılmak şartıyla Bakanlık tarafından sezonluk olarak kiraya verileceğini belirtti.

Uygulamanın üreticilere hayırlı olmasını dileyen Şimşek, "Buradaki amaç ekim yapılmayan arazi kalmaması ve bu arazilerin tarıma kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlanmasıdır. Kayıtlı üreticilerimiz desteklemelerden de yararlanarak ekilmeyen arazilerini tarım ekonomisine kazandırılması konusunda gayret göstermelidirler." dedi.

Tarım Bağ-Kur'u konusunda da çiftçilere sorumluluk düştüğünü vurgulayan Şimşek, üyelerin prim gün sayılarını, emeklilik durumlarını gözden geçirmeleri ve ilgili kurumlarla sürekli iletişim halinde olmaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
