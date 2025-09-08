Zara Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmete Açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığının aldığı kararla daha önce Zara Mal Müdürlüğü olarak hizmet veren kurum, Zara Vergi Dairesi olarak vatandaşların hizmetine yeniden açıldı.

Açılışta konuşan Sivas Defterdarı Murat Aydın, Gelir İdaresi Başkanlığının aldığı karar neticesinde Zara Vergi Dairesi Müdürlüğünün açılışını yaptıklarını ifade ederek, "Bu yeni yapılanma ile evrak yoğunluğu ve zaman kavramlarında vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet verilmiş olacaktır." dedi.

Açılışa, Zara Vergi Dairesi Müdürü İsmail Duman, Zara Belediye Başkan Vekili Sezai Yılmaz, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.