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Zambiya ile ABD, 5 yıllık sağlık işbirliğinde 1,5 milyar dolarlık mutabakat imzaladı

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Lusaka'da imzalanan mutabakatla ABD, 5 yılda Zambiya'nın sağlık programlarına 1,5 milyar dolardan fazla finansman sağlayacak. Zambiya da aynı dönemde sağlık harcamalarını 975 milyon dolar artıracak; anlaşma ilaç tedariki ve sağlık çalışanı istihdamına katkı sağlayacak.

CAPE ABD, 5 yıl içinde Zambiya'nın sağlık sektörüne 1,5 milyar dolardan fazla finansman sağlayacak.

Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Lusaka'da düzenlenen törende iki ülke arasında sağlık sektöründe işbirliğini kapsayan mutabakat zaptı ile veri paylaşımı anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında ABD'nin 5 yıl içinde Zambiya'nın öncelikli sağlık programlarına 1,5 milyar dolardan fazla finansman sağlaması, Zambiya'nın da aynı dönemde sağlık harcamalarını 975 milyon dolar artırması öngörülüyor.

Kritik mineraller ve veri paylaşımı anlaşmazlığı çözüldü

Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe yaptığı açıklamada, daha önce görüş ayrılıklarına neden olan kritik mineraller alanındaki işbirliğinin, anlaşmadan çıkarıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Roma Chilengi, yaptığı açıklamada, anlaşmanın daha fazla sağlık çalışanının istihdam edilmesine, ilaç tedarikinin güçlendirilmesine ve hastalıkların izlenmesine yönelik kapasitenin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Chilengi, anlaşma kapsamında ABD ile paylaşılacak verilerin yalnızca sağlık programının işleyişiyle doğrudan ilgili bilgilerle sınırlandırıldığını ve biyolojik numune paylaşımını öngören hükümlerin çıkarıldığını kaydetti.

İki ülke arasındaki müzakereler, ABD'nin önerdiği anlaşmalarda hasta verilerinin ve biyolojik numunelerin paylaşılmasını öngören hükümler ile sağlık finansmanının kritik mineraller alanındaki işbirliğine bağlanması nedeniyle daha önce çıkmaza girmişti.

Zambiya hükümetinden 4 Mayıs'ta yapılan açıklamada, sağlık verilerinin gizliliğini tehlikeye atabilecek şartlara ve sağlık desteğinin ülkenin kritik maden kaynaklarına erişimle ilişkilendirilmesine karşı çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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