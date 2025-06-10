Zambiya'da Altın Madeni Protestolarında 110 Gözaltı

Zambiya'da Altın Madeni Protestolarında 110 Gözaltı
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Zambiya'da kapatılan bir altın madeninin ardından düzenlenen protestolar sırasında polisle çatışan 110 kişi gözaltına alındı. Maden sahasının mühürlenmesinin ardından başlayan eylemler, kamyon yağmaları ve yerel ofislerin tahribatıyla sonuçlandı.

Zambiya'da bir altın madeninin kapatılması nedeniyle düzenlenen protestolarda polisle çatışan 110 kişi gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, gerekli belgeleri tamamlama sürecinde olan bir yatırımcıya ait olan maden sahası güvenlik görevlileri tarafından mühürlendi.

Mühürlenmenin ardından yasa dışı çalışan madenciler tarafından düzenlenen protestolarda, polislerle eylemciler arasında çatışma çıktı.

Polis yetkilileri eylemcilerin ayrıca çimento torbaları taşıyan bir kamyonu yağmaladığını ve yerel idari ofisleri tahrip ettiğini açıkladı.

Polis sözcüsü Rae Hamoonga, birkaç memurun yaralandığını ve araçların hasar gördüğünü belirterek, "Polisin durumu sakinleştirme çabalarına rağmen, protestocular memurlara ve polis araçlarına taş attı." dedi.

Olayla ilgili olarak 110 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Hamoonga, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
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