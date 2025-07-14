Zafer Özkan, Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu'na Aday Oldu

Zafer Özkan, Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu'na Aday Oldu
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Sınırlı Sorumlu Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Basın Genel Sekreteri Zafer Özkan, Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin olağan genel kurulunda yönetim kurulu adayı olduğunu açıkladı ve destek istedi.

Sınırlı Sorumlu Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Basın Genel Sekreteri ve Ankara-Bolu-Çankırı-Kırıkkale-Yozgat Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkan Zafer Özkan, Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin olağan genel kurulunda yönetim kurulu adayı olduğunu söyledi.

Özkan, Polatlı Ticaret Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin olağan genel kurulunun 2 Ağustos'ta yapılacağını hatırlattı.

Olağan genel kurul için Kadir Bayar, İsmet Koyuncu ve Hakan Güngör ile oluşturdukları ekibe destek istediğini ifade eden Özkan, "Şeffaf, hesap verebilir ve ortak odaklı bir yönetim için adayız." dedi.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
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