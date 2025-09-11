Zafer Kupası Takımı, Ödülünü Sokak Hayvanları İçin Bağışladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası'nda kadınlar kategorisinde ikinci olan takım, 30 bin liralık ödülü barınaktaki hayvanlara mama alınması için bağışladı.

Kumluca Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası'nda kadınlar kategorisinde ikinciliği elde eden Manifest Takımı oyuncuları örnek bir davranış sergiledi.

Turnuvada Kumluca Belediyesi ve sponsorlar tarafından verilen toplam 30 bin liralık ödülü sahipsiz hayvanlar yararına kullanma kararı alan sporcular, ödülü Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bağışladı.

Sporcu Bade Avcıoğlu, yaptığı açıklamada, kazandıkları ödülü takım arkadaşlarıyla sokak hayvanları yararına kullanma kararı aldıklarını söyledi.

Herkesi bu konuda duyarlı olmaya ve sahipsiz hayvanları sahiplenmeye davet eden Avcıoğlu, "Turnuvaya katıldık 11 takım arasında ikinci olduk. Takımımıza verilen 30 bin liralık para ödülünü arkadaşlarımızla aldığımız karar gereğince patili dostlarımıza mama olarak bağışlamak istedik." dedi.

Kumluca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sinan Ulusoy da barınaktaki sokak hayvanlarına belediyenin imkanlarıyla baktıklarını, bu gibi bağışlara her zaman ihtiyaç duyduklarını ifade etti.