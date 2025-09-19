Zafer Havalimanı'nın Kamu Zararına Neden Olması Meclis Gündeminde

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan Zafer Havalimanı'nın Hazine'ye maliyetini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sordu. Bekin, "Garanti yolcu kapsamında yer alan ve her yıl kamu zararına neden olan Zafer Havalimanı'nın verilen yolcu garantisinin revize edilmesi konusunda Bakanlık olarak herhangi bir çalışmanız var mıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan Zafer Havalimanı'nın 2025 yılı için 878 bin 489 yolcu garantisi verilmesine rağmen 2025 yılının 8 ayında 25 bin 137 yolcu ağırlaması üzerine havalimanının Hazine'ye maliyetini TBMM gündemine taşıdı.

Bekin'in Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergende şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olarak Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılarak 2012 yılında Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde hizmete giren Zafer Havalimanı için 2044 yılına kadar belirli bir sayıda yolcu garantisi verilmiş olup 2025 yılı için garanti edilen yolcu sayısı 878 bin 489 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak 2021 yılında 22 bin 936 yolcu, 2022 yılında 24 bin 851 yolcu, 2023 yılında 43 bin 200 yolcu, 2024 yılında 32 bin 958 yolcu, 2025 yılının ilk sekiz ayında ise 25 bin 137 yolcu Zafer Havalimanı'nı kullanmıştır. Açıldığı günden bu yana yolcu garantisini tutturamadığı görülen Zafer Havalimanı'nın, açılış maliyeti 50 milyon Euro civarında olduğu ancak 2044'e kadar yüklenici şirkete hazineden yapılacak garanti ödeme miktarının 208 milyon Euro'ya ulaşacağı öngörüler arasında yer almaktadır. 2025 yılının sekiz ayında Zafer Havalimanı'nda garanti edilen 878 bin 489 yolcuya karşılık yalnızca 25 bin 137 yolcunun uçtuğu açıklanmıştır. 2025 yılında şimdiden hazinenin şirkete yaklaşık 4 milyon 502 bin 102 Euro yani 220 milyon TL garanti ödemesi yapacağı belirlenmiştir. Bu durumun hazineye yönelik büyük bir soygun olduğunun çok açık göstergesidir."

Bekin, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Hazine'den karşılanmak üzere ilgili yüklenici şirkete verilen potansiyel yolcu garantisi neye göre hesaplanmıştır? Garanti yolcu kapsamında yer alan ve her yıl kamu zararına neden olan Zafer Havalimanı'nın verilen yolcu garantisinin revize edilmesi konusunda Bakanlık olarak herhangi bir çalışmanız var mıdır? Varsa nelerdir? Zafer Havalimanı'nın kapasite kullanım oranını artırmaya yönelik olarak Bakanlığınızca alınan veya alınacak tedbirler var mıdır? Varsa nelerdir? Zafer Havalimanı'nın yıllık bakım ve işletme maliyetleri ne kadardır? Bu maliyetlerin ne kadarı kamu tarafından karşılanmaktadır? Zafer Havalimanı'nın inşa edildiği bölge neye göre belirlenmiştir? Bu bölgenin stratejik önemi nedir?"