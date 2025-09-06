Zabıta Haftası'nda Esnafa Ziyaret ve Dostluk Turnuvası Düzenlendi

Keşan ilçesinde zabıta ekipleri esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Zabıta Haftası dolayısıyla ekiplerin yaptığı ziyarette esnafın talep ve önerilerini dinleyerek onlara karanfil hediye ettiği belirtildi.

Zabıta ve esnafın her zaman el ele çalıştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehrimizin düzeni ve güvenliği için zabıta ile esnafımız arasındaki uyum, anlayış ve işbirliği en büyük gücümüzdür. Daha güzel daha düzenli bir Keşan için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kurumlar arası "dostluk turnuvası"

Havsa ilçesinde kurumlar arası "dostluk turnuvası" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, turnuva Belediye Başkanı Hüseyin Özden'in vuruşuyla başladı.

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Havsa Esnaf Odası Başkanı Metin Eren ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Baturalp Eliçevik de karşılaşmaları izledi.

Havsa Belediyesi takımının, Çarşı Esnaf Spor'a 4-0'lık skorla mağlup olduğu turnuvada Havsa Kaymakamlığı takımı da Sanayi Esnaf Spor'a 5-1 yenildi.

Sanayi Esnaf Spor ve Çarşı Esnaf Spor finale yükseldi.

Aksoy ve Özden sporcuları tebrik etti.