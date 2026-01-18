Haberler

Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde 19-25 Ocak haftasının kura takvimini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin 19-25 Ocak haftasındaki kura programını açıkladı. Bu hafta toplamda 45 bin 909 konutun hak sahipleri belirlenecek.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde 19-25 Ocak haftasının kura programını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 3 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, bugün Erzincan'da bin 760 konutun kura çekimiyle tamamlandı. Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan'da 75 bin 356 konutun kurası çekildi.

'45 BİN 909 KONUTUMUZUN DAHA HAK SAHİPLERİNİ BELİRLEYECEĞİZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından 19-25 Ocak haftasının kura takvimini paylaştı. Kurum, "Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız" dedi.

19 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa'da 13 bin 790, 21 Ocak Çarşamba Trabzon'da 3 bin 734, Tokat'ta 3 bin 392, 22 Ocak Perşembe Amasya'da 2 bin 601, 23 Ocak Cuma Manisa'da 7 bin 459, Kastamonu'da 2 bin 380, Sivas'ta 3 bin 904, 24 Ocak Cumartesi Aydın'da 6 bin 973, 25 Ocak Pazar günü de Giresun'da bin 676 konut için kura çekimi yapılacak.

