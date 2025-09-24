Yüzücülerden Gazze'ye Destek Yüzme Etkinliği

Zeytinburnu Yüzme Spor Kulübü açık su yüzücüleri, Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İstanbul'dan destek vermek amacıyla Sarayburnu'ndan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na yüzüyor.

Fatih Sarayburnu'ndaki sahilde bir araya gelen açık su yüzücüleri, burada sabah namazını kılıp dua etti.

Gazze'ye destek mesajları veren yüzücüler adına açıklama yapan Yüksel Sönmez, her gün çocukların ve bebeklerin öldüğü Gazze'de insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için toplandıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma sessiz kalmamak için en barışçıl yolu seçtiklerini ifade eden Sönmez, "Sumud Filosu abluka altındaki Gazze'nin özgürlüğüne doğru yola çıktı. Bizler de Sarayburnu'ndan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na, yani Yassıada'ya, yaklaşık 20 kilometre yüzerek bir dayanışma mesajı vermek istiyoruz. Gazze'de yaşanan insani dram hepimizin vicdanını derinden yaralıyor. Her gün çocukların, bebeklerin, kadınların ve masum sivillerin hayatını kaybetmesi ya da en temel yaşam haklarından mahrum bırakılması, dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Sessiz kalmamak, unutmamak ve unutturmamak için sesimizi duyurmanın en barışçıl yollarından birini seçtik." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sinan Yardım ise "Sumud filosu Gazze'ye doğru bir seyre çıktı ve bu seyir agresif bir seyir. Bizler konforsuzluğu seçtik, konfor alanımızın dışına çıktık. Sabahın bu saatinde buraya geldik ve 20 kilometre kulaç atacağız. Her kulacımızda Gazze'yi hissedeceğiz. İlk günden beri zaten hep Gazze gündemimizde. Her kulacımızda Gazze için dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gruptakiler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na yüzmek için suya girdi.