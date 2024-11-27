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Yüzlerce Koyun Donmaktan Kurtarıldı

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Sivas'ta yoğun kar yağışı sonucu mahsur kalan yüzlerce koyun, erken gelen kış şartları nedeniyle açlıktan ve donmaktan son anda kurtarıldı. Hayvancılık yapan vatandaşlar, kar yağışının beklenenden erken başlamasıyla birlikte koyunlarını yayladan indirme çabası içine girdi.

Yüzlerce koyun donmaktan son anda kurtuldu

SİVAS - Sivas'ta yoğun kar yağışı sonucu arazide mahsur kalan yüzlerce koyun açlıktan ve donmaktan son anda kurtuldu.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, erken gelen kış şartları hayvancılık yapan vatandaşları harekete geçirdi. Kar yağışının beklenenden erken başlaması, koyunların yayladan erken indirilmesine neden oldu. Hakkı Subaşı'ya ait 500 koyun, 1800 rakımlı Taht mevkiindeki yayladan, Altınyayla ilçe merkezine indirildi. Her yıl kışa hazırlıklı olduklarını fakat bu yıl kışın erken geldiğini belirten Subaşı, "Bu yıl kar beklenenden erken bastırdı. Uzun ve yorucu bir süreçti, ama çok şükür hayvanlarımızı sağ salim indirdik," diye konuştu.

Yüzlerce Koyun Donmaktan Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜNYAMİN UĞUR - Güncel
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