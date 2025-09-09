Haberler

Yurt Dışına Çıkış Harcı Bin TL Oldu

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yurt dışına çıkış harcı tutarı yeniden belirlendi.

710 TL olan yurt dışına çıkış harcı bin TL'ye yükseltildi.

Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
