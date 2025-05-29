Yunus Emre Gençlik Merkezi, Hastanedeki Çocukları Bayramda Unutmadı

Yunus Emre Gençlik Merkezi, Hastanedeki Çocukları Bayramda Unutmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yunus Emre Gençlik Merkezi gönüllüleri, bayramda Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve hediyeler dağıttı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yunus Emre Gençlik Merkezi gönüllüleri Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklara bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören hastaların ziyaret edildiği belirtildi.

Yunus Emre Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen ziyarette, geçmiş olsun dileklerinde bulunularak çocuklara hediye takdim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor

Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Beşiktaş'ta 4 imza açıklandı

Beşiktaş'ta 4 imza birden peş peşe atıldı
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.