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Yunanistan'daki çiftçiler 25 Kasım'daki genel greve katılacak

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Yunanistan'da artan üretim maliyetleri, düşük ürün fiyatları ve destek ödemelerindeki gecikmeler çiftçileri yeni protestolara hazırlıyor. Çiftçiler Ulusal Komitesi 25 Kasım'daki genel greve katılacak; 6 Aralık'ta Larisa'da protestoların kapsamı görüşülecek.

Yunanistan'da artan üretim maliyetleri, düşük ürün fiyatları ve tarımsal destek ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle çiftçiler, yeni protesto gösterilerine hazırlanıyor.

Ülke genelindeki çiftçileri temsil eden Çiftçiler Ulusal Komitesinin açıklamasında, 6 Aralık'ta Larisa kentinin Nikea bölgesinde ülke çapında yapılacak protestoların kapsamı hakkında bir toplantı düzenleme kararı aldığı belirtildi.

Çiftçilerin karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunların geçen yıla kıyasla ağırlaştığı kaydedilen açıklamada, birçok tarım ürününün üretim maliyetinin altında satıldığı vurgulandı.

Artan enerji ve gübre fiyatlarının üreticiler üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığı ifade edilen açıklamada, tarımsal destek ödemelerindeki gecikmeler ve doğal afetlerden kaynaklanan zararların yeterince karşılanmaması eleştirildi.

Açıklamada, hayvancılık sektöründe yaşanan hayvan hastalıkları ve sürülerin yeniden oluşturulmasındaki güçlükler nedeniyle çok sayıda üreticinin geçim sıkıntısı yaşadığı kaydedildi.

Çiftçiler, 25 Kasım'da düzenlenecek genel greve katılacak

Çiftçilerin gelir kayıplarının telafi edilmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi talep edilen açıklamada, hükümetin tarım sektörüne yönelik daha kapsamlı destek önlemleri alması istendi.

Komite, 25 Kasım'da düzenlenecek ülke çapındaki genel greve katılma kararı alırken, 6 Aralık'taki toplantıda protestoların kapsamı ve sonraki adımların belirleneceğini açıkladı.

Kaynak: AA
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