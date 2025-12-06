Haberler

Ticaret Bakanlığı: Yunanistan'daki Çiftçi Grevi Tır Geçişlerini Durdurdu

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'da çiftçilerin başlattığı grev nedeniyle Türkiye-Yunanistan sınır kapılarında TIR geçişlerinin durduğunu açıkladı. İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları'nda işlemler gerçekleştirilemiyor.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'da çiftçilerin başlattığı grev nedeniyle Türkiye- Yunanistan sınır kapılarında TIR geçişlerinin durduğunu, bölgedeki diğer kapılarda da benzer eylemlerin beklendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan tarafındaki yolun TIR geçişlerine kapatılması nedeniyle 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren İpsala ve karşısındaki Kipi Gümrük Kapıları'nda TIR işlemlerinin yapılamadığı belirtildi. Açıklamada, grev kapsamında Yunanistan'ın Bulgaristan sınırında bulunan Ormenio Gümrük Kapısı'nın da çiftçiler tarafından kapatıldığı bilgisine yer verildi.

Bakanlık, bozulabilir ve kritik öneme sahip yükler için girişimlerde bulunulduğunu vurgulayarak, frigorifik TIR araçlarında bulunan balık, yumurta, meyve-sebze, çiçek, tıbbi malzeme ile ADR belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması konusunda gerekli adımların atıldığını bildirdi.

Açıklamada, Yunanistan'ın Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'ya açılan sınır kapılarında da çiftçilerin grev sebebiyle eylemler planladığı, bu kapılardan da TIR geçişlerine izin verilmeyeceğinin değerlendirildiği ifade edildi. Grevin 15–21 Aralık tarihleri arasında sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu süreçte taşımacılık faaliyetlerinde aksama yaşanmaması için gelişmelerin yakından takip edildiğini, ihracatçıların ve nakliyecilerin güzergah planlamalarını bu doğrultuda yapmalarının önem taşıdığını belirtti.

