Haberler

Yunanistan'da Tabak Kırma Yerine Karanfil Dökülüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın geleneksel sirtaki dansında tabak kırmanın yasaklanmasının ardından, Antalya'dan karanfiller kadınların başına dökülüyor. Yılbaşı için Yunanistan'a 3 milyon dolarlık karanfil ihraç ediliyor.

YUNANİSTAN'ın sirtaki olarak bilinen geleneksel dansında tabak kırmanın Avrupa Birliği'nce yasaklanması nedeniyle artık tavernalarda dans edenlerin başından, Türkiye'den ihracat edilen karanfiller dökülüyor. Bu yılbaşı için de Antalya'dan Yunanistan'a 3 milyon dolarlık karanfil çiçeği kafası gönderiliyor.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, Yunanistan'ın geleneksel ve meşhur dansı sirtaki sırasında artık tabak kırmanın yasaklanmasıyla kadınların başına çiçek döküldüğünü söyledi. Yılmaz, tavernalarda son yıllarda tabak kırmanın yerini alan bu eğlencede kullanılan çiçeklerin Antalya'dan ihraç edildiğini, özellikle yılbaşı döneminde çok yoğun sevkiyat oluştuğunu açıkladı.

'SON 6-7 YILDIR YENİ BİR SEKTÖR OLUŞTU'

Avrupa Birliği'nin yasaklaması nedeniyle eğlence merkezlerinde tabak kırılmasından vazgeçildiğini anlatan İsmail Yılmaz, "Onun yerine artık bizim de yoğun gönderimini sağladığımız çiçekleri kullanıyorlar. Tavernada insanlar eğlenirken kafalarından aşağı bu çiçekleri döküyorlar. Açmış çiçeklerin kafa kısımları ayrılıyor. Bu kafa kısımları Yunanistan'a gönderiliyor. Orada eğlence amaçlı kullanılıyor. Son 6-7 yıldır yeni bir sektör oluştu" dedi.

'SADECE YUNANİSTAN PAZARI İÇİN GEÇERLİ'

Yılbaşı döneminde Yunanistan'a özel çiçek kafalarının hazırlandığını ifade eden Yılmaz, "Bu sadece Yunanistan pazarı için geçerli bir durum. Kadınların başından çiçeklerin döküldüğü bir eğlence yöntemi geliştirdiler. Kafa şeklindeki çiçek özellikle yılbaşı döneminde çok talep görüyor. Yaklaşık 5 milyona yakın dal çiçeğin sadece kafa kısımları Yunanistan'a ihraç ediliyor. 3 milyon dolar seviyelerinde bir ihracat gerçekleşiyor" diye konuştu.

Haber: Mehmet ÇINAR- kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnşaatta göçük! 70 kişi evlerinden tahliye edildi

Gece büyük bir gürültüyle uyandılar! 70 kişi evlerinden tahliye edildi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
İzlemeyen çok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
İnşaatta göçük! 70 kişi evlerinden tahliye edildi

Gece büyük bir gürültüyle uyandılar! 70 kişi evlerinden tahliye edildi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Okan Buruk, Galatasaraylı taraftarlara gecenin tek güzel haberini verdi

Galatasaraylı taraftarlara gecenin tek güzel haberini verdi
Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Devlet Bahçeli, Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetiyle hatıra pozu verdi

Bahçeli Alevi kıyafetiyle hatıra pozu verdi
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı

16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.