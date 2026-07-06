Yunanistan'da hava trafik kontrolörlerinden uçuş gecikmeleri için "kapasite" uyarısı

Yunanistan'da hava trafik kontrolörleri, Atina Uluslararası Havalimanı "Eleftherios Venizelos"un kapasitesinin sınırına ulaştığını, eskiyen ekipman ile personel yetersizliğinin yaz sezonunda uçuş gecikmelerini artırdığını bildirdi.

Yunan Hava Trafik Kontrolörleri Birliği Başkan Yardımcısı Olga Toki, Yunan basınına yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Yunan hava sahasını kullanan uçak sayısının arttığını ancak gecikmelerin temel nedenleri arasında eskiyen hava trafik kontrol sistemleri ile personel eksikliğinin bulunduğunu söyledi.

Son dönemde yeni personel alımı yapıldığını ancak eğitim süreçleri tamamlanmadığı için fiilen görev yapan hava trafik kontrolörü sayısında artış sağlanamadığını aktaran Toki, bu nedenle geçen yılla aynı sayıda personelle hizmet verildiğini dile getirdi.

Toki, Atina Uluslararası Havalimanı'nın mevcut kapasitesinin sınırına ulaştığını bildirerek, havalimanının saatte güvenli şekilde 28 ila 31 iniş için planlandığını, buna karşın geçen hafta bazı saatlerde 37 uçağa hizmet verildiğini belirtti.

Uçuş planlamasında belirlenen zaman dilimlerine uyulmamasının özellikle sabah saatlerinde yoğunluğa neden olduğunun altını çizen Toki, sabah yaşanan gecikmelerin gün boyunca diğer uçuşlara da zincirleme şekilde yansıdığını kaydetti.