Haberler

Yunanistan'da Gıda Fabrikasında Patlama: 3 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Trikala kentindeki bir bisküvi fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 işçi ise hala kayıp. Patlamanın fırınların yakınında olduğu tahmin ediliyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

ATİNA, 26 Ocak (Xinhua) -- Yunanistan'ın orta kesimindeki Trikala kentindeki bir gıda fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından 3 kişinin cansız bedeni bulundu, iki işçinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Yunan Yayın Kurumu'nun pazartesi günü bildirdiğine göre, erken saatlerde "Violanta" bisküvi fabrikasında meydana gelen patlama yangına neden oldu. Yangının çıkmasından birkaç saat sonra ölen kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp işçileri bulmak için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Patlama, fabrika binasında ciddi hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre patlamanın fırınların yakınında meydana gelmiş olabileceği ancak kesin nedenin hala araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu

Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu

3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu

3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber