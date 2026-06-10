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Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneğinin istinaf başvurusu reddedildi

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Yunanistan'da adındaki 'Batı Trakya' ifadesinin Türk azınlığı çağrıştırdığı gerekçesiyle kapatılmasına karar verilen Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneği'nin istinaf başvurusu reddedildi. Dernek, hukuk mücadelesine devam edeceğini açıkladı.

Yunanistan'da, adındaki "Batı Trakya" ifadesinin Türk azınlığı çağrıştırdığı gerekçesiyle kapatılmasına karar verilen Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneğinin, söz konusu karara karşı yaptığı istinaf başvurusu reddedildi.

Dernekten yapılan açıklamada, Trakya İstinaf Mahkemesinin 135/2026 sayılı kararıyla, derneğin kapatılmasına ilişkin ilk derece mahkemesi kararına karşı yapılan başvurunun reddedildiğinin kendilerine bildirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu karara rağmen hukuk mücadelesinin sona ermediği vurgulanarak, derneğin varlığını ve faaliyetlerini savunmak amacıyla iç hukukta kalan tüm yasal yollara başvurulacağı ifade edildi.

İstinaf Mahkemesinin kararının açık bir adaletsizlik olduğuna işaret edilen açıklamada, kararın tarafsız ve bağımsız yargı anlayışına ve vatandaşların adalet duygusuna zarar verdiği görüşüne yer verildi.

Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneğinin hukuk mücadelesi

Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor ve Kültür Derneği, Gümülcine'deki yetkili mahkemenin gerekli izinleri vermesinin ardından Ekim 2022'de faaliyetlerine başladı.

Ancak Gümülcine Savcısı Maria Kapetanyanni, derneğin adının yasalara aykırı olduğunu ve "Türk azınlık" çağrışımı oluşturabileceğini ileri sürerek derneğin kapatılması talebiyle dava açtı.

Eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Vasiliki Thanu da derneğin "kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu" öne sürerek kapatılması çağrısında bulundu.

Rodop Asliye Hukuk Mahkemesi, 28 Mayıs 2024 tarihinde, dernek adında yer alan "Batı Trakya" ifadesinin Türk azınlığa gönderme yaptığı gerekçesiyle derneğin kapatılmasına karar verdi.

Bu karar üzerine dernek yönetimi, kararın kaldırılması talebiyle istinaf mahkemesine başvurdu.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
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