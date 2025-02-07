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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Deprem Tehditlerine Karşı Santorini'yi Ziyaret Etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Deprem Tehditlerine Karşı Santorini'yi Ziyaret Etti
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Santorini Adası'nı ziyaret ederek devlet mekanizmasının depreme karşı hazırlığını kontrol etti. Miçotakis, ada sakinlerine soğukkanlılık çağrısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle sarsıntıların merkezinde bulunan Santorini Adası'nı ziyaret etti.

Miçotakis'e, Santorini Adası'nı ziyaretinde İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas da eşlik etti.

Ada'daki mobil operasyon merkezini ziyaret eden Miçotakis, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki devlet mekanizmasının olası bir depreme karşı hazırlığını kontrol etmek amacıyla Ada'ya geldiğini aktardı.

Miçotakis, Ada sakinlerine soğukkanlılık çağrısında bulunarak, "Biz herhangi bir bilimsel değerlendirmede bulunmayacağız. Bu başkalarının işi. (Uzmanlar) değerlendirmelerini yapıp bize tavsiyelerde bulunsun." diye konuştu.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği kararı ile Ada'da 1 Mart'a kadar olağanüstü hal ilan edilmişti. Atina'dan özel bir uzman ekip Ada'daki binaları denetlemek üzere Santorini'ye gitmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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