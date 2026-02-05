Haberler

Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı'nın banka hesapları zimmete para geçirme şüphesiyle donduruldu

Güncelleme:
Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Yannis Panagopulos'un banka hesapları, zimmetine para geçirdiği şüphesiyle donduruldu. Eğitim programları için sağlanan fonlarla ilgili incelemeler devam ediyor.

Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopulos'un banka hesaplarının zimmetine para geçirdiği şüphesiyle dondurulduğu bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Kara Para Aklama ile Mücadele Birimi, GSEE Başkanı Panagopulos'un eylemlerini eğitim programları için sağlanan fonlara ilişkin mercek altına aldı.

Savcılık kararıyla Panagopulos'un banka hesapları donduruldu ve bir taşınmazıyle ilgili tedbir kararı uygulandı.

Aynı zamanda 3 meslek eğitim merkezinde başkanlık da yapan Panagopulos hakkında "zimmete para geçirme, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paranın aklanması" suçlamaların da yöneltildiği ileri sürüldü.

Avrupa fonları ve ulusal fonlardan eğitim programları için 2022-2025 döneminde sağlanan 73 milyon avronun incelendiği ve aynı konuyla ilgili 6 kişi ve 6 firmanın da mercek altına alındığı belirtildi.






