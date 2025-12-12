Haberler

Yunan çiftçiler Larisa'da milletvekili bürolarının önünde protesto düzenledi

Yunanistan'da çiftçiler, Larisa kentinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi milletvekillerinin büroları önünde traktörlerle gösteri düzenleyerek hükümetten taleplerine yanıt almadan geri adım atmayacaklarını belirtti. Protestolar, çiftçi temsilcilerinin taleplerinin yenileneceği geniş bir toplantıyla devam edecek.

Yunanistan'da çiftçiler, Larisa kentinde iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi milletvekillerinin büroları önünde gösteri düzenledi.

Akşam saatlerinde traktörleriyle kent merkezine gelen çiftçiler, hükümete ilettikleri taleplere yanıt verilene kadar geri adım atmayacaklarını ifade ederek, milletvekili bürolarının girişine saman balyaları bıraktı.

Çiftçi temsilcileri, talepleri karşılanmadığı sürece "blok noktalarından bir adım dahi çekilmeyeceklerini" belirtti.

Ülkedeki tarım sektörü protestoları kapsamında, 13 Aralık Cumartesi günü Larisa'nın Nikea bölgesinde ülke çapında otoyollara konuşlanan çiftçilerin de katılımıyla geniş bir toplantı yapılması planlanıyor.

Toplantıda taleplerin yenilenmesi ve protestoların sonraki aşamalarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Yunanistan genelinde ay başından bu yana devam eden eylemler nedeniyle zaman zaman şehirler arası otoyollar, havaalanları, sınır kapıları ve limanlar kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerindeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

