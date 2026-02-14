Haberler

Yunanistan'da Çiftçiler Atina'daki Parlamento Binası Önünde Protesto Düzenledi

Yunan çiftçiler, başkent Atina'daki parlamentonun önünde traktörleriyle protesto düzenleyerek tarım politikalarını eleştirdi. Protestoya ülkenin dört bir yanından katılım sağlandı.

ATİNA, 14 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'daki parlamentonun önünde traktörleriyle protesto düzenleyen Yunan çiftçiler, 13 Şubat 2026.

Yunanistan'ın dört bir yanından gelen çiftçiler cuma günü başkent Atina'da düzenlenen protesto kapsamında traktör ve tarım makineleriyle Syntagma Meydanı'nda toplandı. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

