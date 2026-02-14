Yunanistan'da Çiftçiler Atina'daki Parlamento Binası Önünde Protesto Düzenledi

ATİNA, 14 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'daki parlamentonun önünde traktörleriyle protesto düzenleyen Yunan çiftçiler, 13 Şubat 2026.

Yunanistan'ın dört bir yanından gelen çiftçiler cuma günü başkent Atina'da düzenlenen protesto kapsamında traktör ve tarım makineleriyle Syntagma Meydanı'nda toplandı. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)