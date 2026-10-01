Haberler

Yunan balıkçılar yakıt maliyeti nedeniyle iş bıraktı, litre başına 50-55 sent istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da balıkçılar, yakıt maliyetlerindeki artış ve sektördeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle iş bıraktı. Selanik'te onlarca tekne Termaikos Körfezi'ne açılarak meşale yakıp korna çaldı; balıkçılar litre başına 50-55 sent destek verilmezse eylemi süresiz sürdürecek.

Yunanistan'da balıkçılar, artan yakıt maliyetleri ve sektörde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle iş bırakma eylemi düzenledi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, kıyı balıkçılığı, gırgır ve trol teknelerinde çalışan balıkçıların katıldığı eylem kapsamında Selanik'te onlarca balıkçı teknesi Termaikos Körfezi'ne açıldı.

Balıkçılar, teknelerinde meşale yakıp korna çalarak artan yakıt maliyetlerini protesto etti.

Selanikli balıkçılar, hükümetten denizcilikte kullanılan yakıt için litre başına 50-55 sent destek talep ederek, bu yönde bir düzenleme yapılmaması halinde iş bırakma eylemini süresiz sürdüreceklerini açıkladı.

Eylem kapsamında Atina yakınlarındaki Keratsini Balık Hali'nde de onlarca balıkçı çalıştırmadıkları teknelerinin önünde toplanarak sektörün yaşadığı sorunlara dikkati çekti.

Kaynak: AA
Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor

Baba Vanga'dan dünyayı tedirgin eden kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski SPK Başkanı'na soruldu: Bir hissedeki bin kat artış nasıl fark edilmedi?

Eski SPK Başkanı'na 1000 kat artış soruldu, verdiği yanıt hayli ilginç
'Mağdurum' diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu

"Mağdurum" diyen Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı

Fonlardan fahiş kazanç elde edenler için dikkat çeken adım
Tuba Ünsal'ın Paris'teki yeni hayatı başladı: Bence beni sevdi

Tuba Ünsal Paris'ten paylaştı: Bence beni sevdi
Annesini korurken YEGAP'a gönderilen otizmli genç taburcu oldu! Kapıda sarılıp ağladılar

Annesini korurken psikiyatri koğuşuna düştü! Sonunda kavuştular
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

Fon krizinde peş peşe kararlar! İki üst düzey yönetici için yolun sonu