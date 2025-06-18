Yumurtalık'ta Zabıta Ekiplerinden Denetim

Yumurtalık'ta Zabıta Ekiplerinden Denetim
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde zabıta ekipleri, fırınlar, zincir marketler ve pazar esnafında denetim yaptı. Hijyen, gramaj ve fiyat kontrolleri gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Altıok, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada fırınlar, zincir marketler ve pazar esnafı denetlendi.

Ekipler, fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolü yaptı, zincir marketlerde fahiş fiyatı, pazar esnafında ise fiyat etiketlerini inceledi.

Denetimlerde iş yerlerinde dikkat edilmesi konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, halk sağlığı için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
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