Yumaklı: AK Parti Belediyeciliği Söyleyen Değil, Yapan Belediyeciliktir

YUMAKLI: AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ SÖYLEYEN DEĞİL, YAPAN BELEDİYECİLİKTİR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) iş birliğiyle düzenlenen 'Su Verimliliği Seferberliği: Sanayi-Su Buluşması' programı sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır kentten ayrıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Kocaeli'de ziyaretlerine devam etti. Bakan Yumaklı, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı ziyaretinde gazetecilere açıklama yaptı. AK Parti belediyeciliğinin örnek belediyecilik olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Şu gerçeği hepimizin bilmesinde fayda var sadece Kocaeli değil, Türkiye'nin neresine gitsek AK Parti belediyeciliği ile AK Parti belediyeciliğinin olmadığı yerler arasında çok bariz bir fark görmüşsünüzdür. Bu tamamen hizmet bağlamından baktığımızda bizlere bugüne kadar ki AK Parti'nin yerel yönetimlerde, yerel siyasette uyguladığı hizmet kalitesini, vatandaşla hemhal olmayı ve onların sorunlarına derman olmayı getiren bir sonucu gösterir. Yani bir kısımda söylenilenler vardır; bir kısmında da yapılanlar vardır. İşte AK Parti belediyeciliği söyleyen değil, yapan bir belediyeciliktir. Bizler Kocaeli'nin AK Parti'nin ilçe belediyelerinde de bu farkın oluşturulduğunu biliyoruz. Genel anlamda bu memnuniyeti 2019'dan bu yana yerel seçimlerdeki başarı grafiğinden de görüyoruz zaten" dedi.

'21 YIL BOYUNCA BU ÜLKENİN İÇİNDEKİ CEVHERİ ORTAYA ÇIKARDI'

AK Parti'nin 21 yıl boyunca ülkenin içindeki cevheri ortaya çıkardığını belirten Yumaklı, "AK Parti 2001 yılında değişim sloganıyla yola çıkmıştı. Geçen 21 yılda nelerin değiştiğini hepimiz görüyoruz. Öz güvenimizden tutun da bizlerin faydasına, hizmetine sunulan havaalanları, köprüler, yollar, fabrikalar, barajlar, elektrik santralleri ve daha sayamayacağım birçok hizmette çığır açıldı. Son 21 yılda tarımsal ihracat rakamı 14 katına çıkmış. Bunlar yetiyor mu? Elbette yetmiyor. Yapılacak olan çok şey var, yatırımlar var. 21 yıl boyunca bu ülkenin içindeki cevheri ortaya çıkardı AK Parti. Bundan sonra da bunun kendi değerini bulması için çalışmaya devam edecek" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin artık kendi projelerini hayata geçirdiğini belirterek, "İnsan hayret ediyor' diye bir laf var ya, bu da öyle. Bizler hep başkalarının yaptıklarını görerek, örnek verilerek büyümüş bir nesiliz ama Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 yıl önce hatta 24 yıl önceki siyaset sahnesinde, gerçek belediyeciliği göstererek ondan sonra ülke yönetimindeki vizyonu, başarısı bizlere gıpta etmeyi değil, yapma, başarma ruhunu da verdi. Bugün Türkiye'den eğer bir kardeşimiz eğer uzay çalışması yapıyorsa, buna yani dil uzatmanın ya da farklı değerlendirmenin ya da küçümsemenin o işe herhangi bir zararı, bir etkisi olmaz ama artık bugün bu şekilde değerlendirenlerin tabiri caizse küçüldüğü bir noktaya geldiğini söylemek mümkün. Çünkü yine söylüyorum, bizler hep başkalarının yaptığı şeyler örnek gösterilirdi. Bugün artık bizim insanlarımızdan kendi mavi vatanlarını koruyor, kendi uzay projelerini yapıyor; savaş uçağını yapılıyor, yapay zeka yapılıyor; insansız hava araçları yapıyor. Bütün bunları birer birer hayata geçirirken en büyük ve de en önemli özelimiz, bizim kendimize olan güvenimiz. Bunlara biz inanıyoruz artık ve çocuklarımız da, bunları yerine getirecek olan bizim gelecekteki jenerasyonumuz" diye konuştu.