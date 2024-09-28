Üye Girişi
Haberler

Yüksekova'daki 155 Yıllık Su Değirmeni Nesilden Nesile Devam Ediyor

Yüksekova'daki 155 Yıllık Su Değirmeni Nesilden Nesile Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 155 yıllık su değirmeni, Hüseyin Kartal tarafından işletiliyor. Kartal, mesleğini severek sürdürdüğünü ve günde 20 teneke buğday öğüttüğünü belirtti. Değirmenin, babadan oğula geçmiş bir miras olduğunu vurguladı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dededen kalma 155 yıllık su değirmeninde buğday öğüten Hüseyin Kartal (60), Mesleğimi 40 yıldır severek sürdürüyorum. Hasat döneminde günde yaklaşık 20 teneke buğday öğütüyorum dedi.

Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyündeki su değirmeni, babadan oğula, nesilden nesile 1,5 asırdır çalışıyor. Değirmeni işleten Hüseyin Kartal, değirmenin çevre köylere de hizmet verdiğini belirterek, Çok fazla değişiklik yapmadan, derme çatma su kanallarıyla değirmeni döndürmeyi sürdürüyoruz. Dedem vefat edince babam devam etmiş. Küçük yaşta babamı kaybettim. Ben de bu mesleği küçük yaşta amcamdan öğrendim diye konuştu.

'DEĞİRMEN SAHİPSİZ KALSIN İSTEMİYORUM'

Bölgede yaşayanların daha çok su değirmeninde öğütülen unu tercih ettiğini söyleyen Kartal, Tek geçim kaynağımızı, bu değirmen. 155 yıl önce kuruldu ve dönmeyi sürdürüyor. Dedelerimizden devraldık. Benden sonrakilerin işletip, işletmeyeceğini bilmiyorum. Ama işletsinler diye zaman zaman çocuklarıma öğretiyorum. Değirmen sahipsiz kalsın istemiyorum. Mesleğimi 40 yıldır severek sürdürüyorum. Hasat döneminde günde yaklaşık 20 teneke buğday öğütüyorum dedi.

Haber Yaşar KAPLAN YÜKSEKOVA(Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Hüseyin Kartal Kültür Sanat Yüksekova Ekonomi Hakkari Kartal Güncel Kültür Tarım Yaşam Miras

Hizbullah, Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürüldüğünü doğruladı

Nasrallah öldü mü? Gözlerin çevrildiği Hizbullah'tan beklenen açıklama geldi

 Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İran, Hamaney'i gizledi

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi
Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

Ünlü isme büyük vefasızlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });