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Yüksekova'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo 500 Gram Ele Geçirildi

Yüksekova'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo 500 Gram Ele Geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada 15 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste 15 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri sürüyor.

Araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzere harekete geçen ekipler, şüpheli minibüsü Yüksekova-Esendere kara yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada 15 kilo 500 gram sentetik uyuştrucu bulundu.

Sürücü, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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