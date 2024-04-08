Yüksekova'da heyelan sonrası köy yolu ulaşıma açıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 kez heyelan oluşan köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
İlçe Özel İdaresi ekipleri, önceki gece heyelan sonucu kapanan ilçeye 30 kilometre mesafedeki Onbaşılar köyü yolunda çalışma başlattı.
Sağanağın etkisini sürdürdüğü bölgede dün gece saatlerinde yeniden heyelan yaşandı.
Gün boyunca yürüttükleri çalışmayla yolda biriken toprak yığınını ve çamuru temizlemeye çalışan İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekipleri, sis ve sağanak nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.
Ekipler, zorlu çalışma sonucu temizledikleri yolu kontrollü olarak araçların geçişine açtı.