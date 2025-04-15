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Yüksekova'da Elektrik Ekipleri Yoğun Kar Yağışına Rağmen Çalışıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde VEDAŞ arıza onarım ve bakım ekipleri, yoğun kar yağışına rağmen elektrik arızalarını gidermek için büyük bir özveriyle çalışıyor. Ekipler, 14 köydeki arızaları çözerek vatandaşlara kesintisiz enerji ulaştırmayı amaçlıyor.

Yüksekova'da arıza onarım ve bakım ekibi, yoğun kar yağışına rağmen elektrik arızalarını gideriyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde VEDAŞ ekipleri, yoğun kar yağışına rağmen elektrik arızalarını gidermek için büyük çaba harcıyor. Ekiplerin 14 köydeki arızayı çözerek köylerin ana hatlarını onardıkları öğrenildi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. arıza onarım ve bakım ekibi, Yüksekova'da ilçenin zorlu coğrafyasında gece gündüz demeden, kar ve tipi nedeniyle oluşan arızaları gidermek için çalıştı. Kırsal bölgelerdeki kopan hatlar ve trafolardaki arızaları düzeltmek için çaba gösteren ekipler, vatandaşlara kesintisiz enerji sağlamak için yoğun kar yağışına rağmen onarım çalışmalarını sürdürdüler. VEDAŞ'ın arıza bakım onarım personelleri yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Büyükçiftlik beldesi ve 14 köydeki arızayı yerinde çözerek köylerin ana hatlarını onardılar.

Büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirten ekip şefi Homan Demirel, "Vatandaşlarımızın kesintisiz elektrik kullanımı için 7/24 çalışıyoruz. Kopan birçok iletkenin onarımını zorluklarla karşılaşsak da gerçekleştirdik. Ekiplerimiz, kar yağışından kaynaklanabilecek olumsuz durumlara karşı hazır bekliyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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