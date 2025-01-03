Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
Esad sonrası Suriye'de bir ilk
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
Avukatlar düğmeye bastı! Narin davasında bir ismin tahliyesi isteniyor

Yüksekova'da Doğal Gaz Kullanımı Başladı

Yüksekova'da Doğal Gaz Kullanımı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boru hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Esenyurt Mahallesi'nde Aydın ailesi, doğal gazı kullanan ilk aile oldu. Aile, doğal gazın ilçeye gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boru hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla evlere doğal gaz hizmeti sunulmaya başladı.

İlçede abonelik işlemlerini tamamlayan Esenyurt Mahallesi'ndeki Aydın ailesi, doğal gazı kullanan ilk aile oldu.

Ev sahibi Yavuz Aydın, gazetecilere, doğal gazın ilçeye gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Abonelik işlemlerinin tamamlanmasıyla evlerine gaz verilmeye başlandığını aktaran Aydın, "Çok şükür doğal gaza kavuştuk. Çok büyük nimet. Hava kirliliğinin önüne geçilebilmesi açısından da önemli. Hava kirliliği, insan sağlığını tehdit ediyor. İlçede doğal gazı kullanan ilk biz olduk, mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Sezai Açıkel ise "Bu çalışmanın sadece mahallemizde değil, memleketimizin en ücra köşesine kadar ulaşmasını diliyoruz. Geç kalınan bir hizmet olmasına rağmen devletimizin ilgili birimleri sayesinde bu hizmet memleketimize ulaştı. Allah, emeği geçenlerden razı olsun." dedi.

Kağan Mühendislik firması yetkilisi Felek Kağan da abonelik yapan tüm evlere en kısa sürede doğal gaz vereceklerini bildirdi.

Kağan, "İnşallah en kısa sürede doğal gazı bütün şehre yaymaya başlayacağız. Şu ana kadar 10 binanın tesisatını çekerek doğal gaza hazır hale getirdik." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
img

BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
img

"Erkek kısırlığının en önemli nedeni çocuklukta geçirilen bu hastalık"
img

Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Sürpriz için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı
Sürpriz için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı
3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
3 gün boyunca işkence edilip böcek yedirilen genç isyan etti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti

Son Dakika Haberleri

Zembilli ne demek, Zembilli anlamı ne (ATV)? Zembilli karakterleri kim? Zembilli gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, uyarlama mı? Zembilli nerede çekiliyor? Zembilli Canlı izle! Zembilli 1. bölüm HD CANLI izleme linki ATV! Zembilli 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zembilli 1. bölüm tek parça full HD izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 3 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Cuma günü hangi diziler var? 3 Ocak Cuma TV'de bu akşamki diziler Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Babamın Penguenleri filmi ne zaman, nerede çekildi? 4 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Kova, Yengeç, Akrep, İkizler burcu yorumu! 4 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.