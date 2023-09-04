Yüksekova Belediyesi Toplu Taşıma Araçlarını Denetledi

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi, İpek Yolu Caddesi'nde toplu taşıma araçlarını denetledi. Araçlarda evrak kontrolü ve yolcu taşıma şartlarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayakta yolcu taşıyan minibüs ve taksimetre kuralına uymayan taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı. Denetim esnasında yolcuların sorun ve talepleri not edildi.

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesince, toplu taşıma araçları denetlendi.

Belediye Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, İpek Yolu Caddesi'nde yaptıkları denetlemede araçlarda evrak kontrolü ve yolcu taşıma şartlarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ekipler, ayakta yolcu taşıyan minibüs ile taksimetre kuralına uymayan taksi sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Denetim esnasında yolcuların sorun ve talepleri de ekipler tarafından not edildi.