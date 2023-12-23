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Yüksek voltajla şekil verilen bambuların çeşitli görüntüleri

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Çinli bir sanatçı yüksek voltaj kullanarak şekil verdiği bambulardan bir sanat eseri yaratıyor. Zanaatkar, bunun tehlikeli bir işlem olduğunu ve uzman olmayanların bunu evde denememesi uyarısında da bulundu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

1. Yüksek voltajla şekil verilen bambuların çeşitli görüntüleri

Çinli bir sanatçı yüksek voltaj kullanarak şekil verdiği bambulardan bir sanat eseri yaratıyor.

Zanaatkar, bunun tehlikeli bir işlem olduğunu ve uzman olmayanların bunu evde denememesi uyarısında da bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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