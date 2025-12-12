Haberler

Ankara-İstanbul arasında ek YHT seferleri konuldu

Güncelleme:
TCDD, artan talebi karşılamak için 14 Aralık 2025 tarihinden itibaren Ankara-İstanbul arasında ek Yüksek Hızlı Tren seferleri düzenleyeceğini duyurdu.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), artan talebi karşılamak için Ankara-İstanbul- Ankara hattında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin konulduğunu duyurdu.

TCDD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, artan yolcu talebini karşılamak için 14 Aralık 2025 tarihinden itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı işleyecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) ek seferleri düzenlenecektir. Ankara- İstanbul hareket 21.00, varış 01.15, İstanbul-Ankara hareket 20.24, varış 00.48" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
