Yozgat'ta Kaçak Tütün ve Sigaraya Operasyon

Yozgat'ta Kaçak Tütün ve Sigaraya Operasyon
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Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 10 bin makaron, 100 paket kaçak sigara, 16 puro, 7 nargile melası ve 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yozgat'ta 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 100 paket kaçak sigara, 16 puro, 7 nargile melası ve 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, kent merkezinde kaçak tütün ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramada 10 bin makaron, 100 paket kaçak sigara, 16 puro, 7 nargile melası ve 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Zanlılar hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
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