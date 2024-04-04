Yozgat'ta Jandarma Vatandaşları Uyardı

Yozgat'ta jandarma ekipleri, canlı hayvan pazarında, besiciler ile alışveriş yapan vatandaşları hayvan hırsızlığı, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplum destekli kolluk faaliyeti çalışmaları kapsamında, Sorgun Hayvan Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlara broşür dağıttı.

Vatandaşları, hayvan hırsızlığı, sahte para, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmalarını konusunda uyaran jandarma, yaşanabilecek olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

Vatandaşlar da yapılan uyarıdan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.